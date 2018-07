Ups! Diese Einblicke waren so nicht geplant

Peinlicher Auftritt. Der ZDF-Fernsehgarten stand am Sonntag unter dem Motto "Mallorca-Party" - und was dann passierte war mehr als Ballermann-Typisch. Überschwenglich hüpfte die hübsche Moderatorin Andrea Kiewel am Ende der Sendung mit ihrem weißen Kleid unter die kalte Dusche. Die irritierten Zuschauer sahen in der Livesendung einen Nippelblitzer, weil das Weiß des Stoffes durchsichtig wurde.

© Screenshot

Viele Zuschauer empörten sich, ob das für einen öffentlich-rechtlichen Sender angemessen sei. "Kiwi (Anm. Andrea Kiewel), du bist an Peinlichkeit nicht zu übertreffen", twitterte ein User wütend.