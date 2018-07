Es wäre nicht das erste Promipaar diese Woche, das sich zu einer Blitzverlobung entschließt.

Promis im Liebesglück

Nach kurzer Beziehungszeit haben sich Justin Bieber und Hailey Baldwin nun verlobt. Dabei sind die beiden - sie hatten 2016 eine kurze Affäre - erst sein einem Monat ein Paar. Vergleicht man Justin und Hailey mit Heidi Klum und Tom Kaulitz, sind Zweitere schon richtig lange zusammen. Immerhin mehrere Monate! Seitdem die zwei zum ersten Mal abgelichtet wurden, ist eines klar: Sie sind verliebt. Ob im Urlaub in Mexiko, beim Auftritt in Cannes oder der Auszeit in New York: Heidi und Tom können die Finger nicht voneinander lassen.

Es wird ernst

Kein Wunder, dass heftig spekuliert wird, wie diese Beziehung nun weitergeht. Denn nach einem reinen Sommerflirt schaut das nicht mehr aus. Die Gerüchteküche brodelt, denn es heißt, dass Heidi sich noch ein Kind wünscht. Es wäre Baby Nummer fünf für das 45-jährige Model. Eine Etappe auf den Weg dorthin könnte eine Vertiefung der Beziehung sein. Heidi wurde unlängst im lässigen Freizeitlook mit einem beachtlich großen Diamantring gesichtet. Ist das ein Verlobungsring? Oder vielleicht nur ein Scherz? Wir werden sehen...