Verena Ofarim: Streit endet im Spital

Nach vielen Monaten der Spekulation äußerte sich Verena Ofarim nun gegenüber Bunte zu den Fremdgehgerüchten um ihren Mann Gil und "Let's Dance"-Partnerin Ekaterina Leonova und wie es zu der Trennung zwischen ihnen kam.

Betrug

"Da Gil mich bereits in der Vergangenheit betrogen hatte, sprachen wir anfangs sehr offen über die mögliche Wiederholung seines Musters." Verena meint, dass sie sich nicht vorstellen konnte, dass Gil das gemeinsame Lebensglück mit den Kindern aufs Spiel setzen wolle. Schließlich sei sie aber durch "weibliche Intuition" draufgekommen und "zweitens habe ich auf seinem iPad später Dinge gefunden, die in keiner Weise zu seinen Beteuerungen passten." Darauf angesprochen meinte Gil, dass er nicht wisse, wie das passieren konnte, und er müsse seinen Gefühlen nachgehen. "Er hat sich nicht mal entschuldigt oder Reue gezeigt."

Nervenzusammenbruch

Im Oktober eskalierte die Situation, Verena erlitt einen Nervenzusammenbruch: "Ich habe mir dann Hilfe in der psychiatrischen Universitätsklinik in der Nußbaumstraße in München geholt. Ich war nervlich am Ende." Zwei Wochen dauerte der Aufenthalt, Verena bekam Medikamente. Nach dem Klinikaufenthalt waren ihre Kinder weg, sie darf sie seitdem nur mehr unter Aufsicht sehen. Immer wieder beteuert sie und auch die Ärzte sollen bestätigt haben, dass sie für ihre Kinder keine Gefahr darstelle. Sie will um die Kinder Anouk (1) und Leonard (2) kämpfen und meint, dass Gil kein schlechter Vater sei.

Gil äußert sich anders dazu

Verenas Statement