Video: Hier küsst Heidi Klum Tom Kaulitz

Heid Klum scheint wieder so richtig glücklich zu sein! Der Grund ist ein neuer Mann an ihrer Seite. Es ist Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz. Bilder beweisen die Innigkeit der beiden miteinander:

Liebevoll

Er legt seine Hand zärtlich in ihren Nacken, sie schmiegt sich verliebt an ihn, dann folgt ein langer inniger Kuss – Topmodel Heidi Klum (44) und Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (28) verstecken ihre Liebe nicht mehr vor der Öffentlichkeit.

Guter Toyboy

Bei einer Drehpause zu America’s Got Talent entstanden die Aufnahmen, die nun Klarheit über Heidis Beziehungsstatus verschaffen. „Ich wäre ein guter Toyboy“, sagte Tom Kaulitz vor einer Weile in einem Interview. Nun kann er dies beweisen. Erst hieß es, dass Klum und er bloß eine rein berufliche Liaison hätten, doch die jüngsten Bilder sprechen eine andere Sprache.

© Photo Press Service/www.pps.at

Regenbogen

Auch auf Instagram zeigt sich die Modelmama happy. Sie postet ein Bild mit einem Regenbogen. Wie heißt es so schön in der Textzeile des Liedes "Mädchen No. 1" von Hausmarke: "und nach Regen kommt eben Sonnenschein." Ihr Liebesleben kommentiert sie wenig, sie illustriert es lieber mit derartigen Bildern.