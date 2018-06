Welcher Sängerin dieser heiße Body gehört

Wow, was für ein Anblick! Die deutsche Sängerin Senna Gammour (38), die mit der Band "Monrose" Erfolge feierte, zeigt sich derzeit sehr sexy auf Instagram.

Knapper Bikini

Im Ibiza-Urlaub sieht man Senna im knappen Bikini am Pool relaxen. Zu den paar leicht sichtbaren Dehnungsstreifen am Oberschenkel schreibt sie, dass diese einfach dazugehören und sie deswegen nicht retuschiert. Vielen gefallen die schönen Ausblicke Sennas.

Erfolgreich

Doch einige sind richtig wütend auf die Sängerin - weil sie Muslima ist. Darum sei es eine Sünde, sich so zu zeigen. Senna lässt es kalt, sie steht zu dem, was sie tut. Nach dem Aus bei "Monrose" arbeitete Senna mit Bonnie Strange an einem Modemagazin. Zudem hat sie sich einen Namen als Comedienne gemacht; sie tourte mit "Liebeskummer ist ein Arschloch" durch Deutschland.