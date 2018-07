Wessen Höschen hier für Wirbel sorgt...

'Malle' Jens Büchner und seine Frau Danni sind immer für einen Aufreger gut.

Bald im 'Sommerhaus'

Bald zieht das Paar, zusammen haben sie die Twins Jenny und Diego, insgesamt aber gehören acht (!) Kinder zur Patchworkfamilie, ins "Sommerhaus der Stars". Bei diesem Reality-Format wird es ordentlich zur Sache gehen - die Promipaare, die dort mitmachen, sind keine einfachen Charaktere, sondern werden ordentlich für Wirbel sorgen... Schon vor dem Beginn der Show ist es darum wichtig, auf sich aufmerksam zu machen. Und das haben Danni und Jens nun gut geschafft.

Wirbel

Ein Facebook-Bild sorgt für Wirbel und gespaltene Fans. Denn Danni zeigt sich nur mit einem (leicht transparenten Slip) in den sozialen Netzwerken. Das gefällt freilich nicht jedem. Manche ätzen über die Figur.

Kommentare

Doch andere wiederum stellen sich auf Dannis Seite: "Perfekt!!! ... und poste was du willst und wann du willst!! Du siehst toll aus !!" Oder: "Alle Frauen die denken, sie sind nicht schön, weil sie nicht Kleidergröße 34 tragen: Ihr seid schön! Es ist die Gesellschaft die hässlich ist. Danke für dieses toll und ehrliche Bild! Weiter so!" Und: "Ich finde das du toll ausschaust. Man darf nicht vergessen...du hast 5 Kinder und dafür hast du eine Top Figur. Da sollten so manche 20 Jährige Mädels sich ne scheibe von Dir abschneiden.