Wurde Lilly Becker abgehört?

Aufreger. Strafanzeige wegen „Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“. Lilly Becker (42) legt im Rosenkrieg mit Noch-Ehemann Boris (50) nach und hat jetzt, wie die BildZeitung berichtet, ihr Kindermädchen Aferdita D. (41) angezeigt.

Die Hintergründe. Ende März urlaubte Lilly zwar ohne Boris, aber dafür mit Söhnchen Amadeus (8) und dem Kindermädchen in Miami. Die Nanny soll dabei heimliche Tonaufnahmen gemacht und auch verbreitet haben. Angeblich auch an Boris.

Klage. „Ich habe nichts an Boris weitergegeben und möchte mich in die Scheidung auch nicht einmischen. Lilly ist eine gute Mutter“, bestreitet Aferdita D. gegenüber der Bunten die Vorwürfe. Lilly ist das egal: Sie untersagt der Nanny jetzt jeglichen Kontakt mit Amadeus und schickte auch gleich einen Anwaltsbrief: Bis zum Stichtag 3. August (also heute) habe sie die Aufnahmen „un­verzüglich zu löschen und weitere Ausspähungen zu unterlassen“.

Insolvenz. Auch für Boris Becker gibt’s neuen Stress: Sein Insolvenzverfahren soll bis zum 20. November verlängert worden sein.