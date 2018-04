Liebes-Aus beim Bachelor-Paar

Böse Zungen erzählten es schon lange. Nun ist es traurige Gewissheit. Das Bachelor-Paar Daniel Völz und Kristina Yantsen haben sich getrennt!

RTL bestätigte das Liebes-Aus der beiden auf Instagram. Die Bombe platzte ausgerechnet bei einem Interview-Termin von RTL. Am Anfang sei alles noch in Ordnung gewesen, doch dann soll Kristina in Tränen ausgebrochen sein. (Fans der Dating-Show wissen, dass Kristina generell nah am Wasser gebaut ist.)

Tränen-Beichte

Völlig aufgelöst verrät sie dem Kamerateam von RTL „Explosiv“, dass Daniel und sie sich getrennt hätten. Der Rosenkavalier selbst will davon nichts wissen. Er bestätigte lediglich einen Streit.

Klarheit in den Liebes-Zwist brachte schließlich aber das Management der beiden, welches die Trennung bestätigte.