Klum: Heiße Küsse mit Tom Kaulitz

Krise. Privat wie auch beruflich ist Heidi derzeit in aller Munde. Mit ihrem neuen Toyboy, Gitarrist Tom Kaulitz (28) wurde Heidi Klum (44) nun entgegen ihrer Behauptung, sie seien nur Arbeitskollegen, ganz intim bei einem Event in West-Hollywood beobachtet. Mehrere Zeugen sind sich sicher, dass Heidi heiße Küsse mit dem Musiker ausgetauscht habe. „Mal auf der Tanzfläche, mal an der Bar. Man spürte förmlich das Knistern zwischen den beiden. Später zogen sie sich dann in eine Nische zurück und gingen auf Tuchfühlung“, behauptet einer der Beobachter gegenüber Bunte.

Rache. Ex-Freund Vito Schnabel (31) wurde an dem Tag, an dem die Bilder der beiden auftauchten, unter Tränen in einem Restaurant gesichtet. Ist das Heidis Art, sich für seine angebliche Untreue zu rächen? Oder ist das Feuer zwischen ihr und Kaulitz tatsächlich entfacht? Heidis Sendung Germany’s Next Topmodel sorgt zusätzlich für Gesprächsstoff. Ein Shooting im Gefängnis erregt die Gemüter.