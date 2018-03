Stones: Streit vor Tour-Start

Aufreger. „Der geile alte Bastard soll sich sterilisieren lassen. Man kann in diesem Alter kein Vater mehr sein. Die armen Kinder!“ Dicke Luft bei den Rolling Stones vor der letzten Tour! Im Wall Street Journal machte sich Keith Richards (74) über den acht- fachen Vater Mick Jagger (74) lustig. Jetzt rudert er zurück: „Ich muss mich entschuldigen. Meine Kommentare waren völlig daneben!“

Abschied. Indes kündigt Kollege Charlie Watts den Abschied an: „Mir würde es nichts ausmachen, wenn die Stones aufhören.“ Gut möglich, dass der Auftritt in Warschau (8. Juli) der letzte ist. „Weiter will ich nicht mehr planen!“