Übernachtete Tokio-Hotel-Star bei Klum?

Die Zeichen stehen dafür – oder ist es doch nur ein besseres Gerücht? Tom Kaulitz (28), Gitarrist der Teenie-Band "Tokio Hotel", wird immer öfter mit Supermodel Heidi Klum (44) gesehen. Am Samstag wurde er gesehen, als er mit seinem Cadillac Escalade (ca. 100.000 Euro) in die bewachte Villen-Siedlung am Mulholland Drive in Los Angeles, in der Heidi Klum wohnt, fuhr.

Erst am nächsten Tag kam er mit seinem Auto wieder aus dem Tor heraus. Heidi Klum musste zu dieser Zeit zu Dreharbeiten für die US-Show "America‘s Got Talent". "Nachdem Michael Michalsky die beiden miteinander bekannt gemacht hat, verbringen sie Zeit miteinander", verrät ein Vertrauter von Heidi Klum der deutschen "BILD".

Klum finde den um 16 Jahre jüngeren Tokio-Hotel-Gitarristen "lässig und sexy", so der Vertraute weiter. Tom Kaulitz ist seit September 2016 von seiner Frau geschieden.

Jetzt fragen sich alle: Lässt Klum den jungen Musiker in ihre heiligen vier Wände, wo auch ihre Kinder Lou (8), Johan (11), Henry (12) und Leni (13) leben?