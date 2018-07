Am Sonntag feierte Superstar Selena Gomez ihren 26. Geburtstag und am Montag stellte sie einfach so einen neuen Instagram-Rekord auf. Ihr Foto von ihrer Geburtstagsparty wurde in nur 13 Minuten satte eine Million Mal gelikt. Laut der US-Webseite „Toofab“ schaffte das noch niemand.

Damit stieß die Sängerin sogar „Queen B“ vom Instagram-Thron. Superstar Beyonce postete letzten Juli ein Foto von sich und ihren frischgeborenen Zwillingen. Das hatte in nur 24 Stunden über 7 Mio. Likes bekommen. Selenas Bild hat mittlerweile über 8 Mio. Likes. Und generell zählt sie mit ihren über 139 Mio. Followern zu der Top-Riege auf Instagram.

Unter das Bild schrieb die Sängerin übrigens: „Ein weiteres Jahr vorbei … Danke für all die Geburtstagsliebe. Ich könnte nicht dankbarer für euch und meine besten Freunde sein, die mit mir feierten. Ich liebe euch wie verrückt! Gott schütze euch!“