3. Hochzeit für den Hoff

Jawort

„Wir heiraten am 31. Juli in Apulien!“ ÖSTERREICH-Leser wissen es bereits seit Dezember – am Dienstag ist es nun endlich so weit: David Hasselhoff (66) wagt in Puglia den dritten Schritt vor den Traualtar. Nach Knight Rider-Kollegin Catherine Hickland (1984 bis 1989) und Baywatch-Gespielin Pamela Bach (1989 bis 2006) nimmt er das Waliser Model Hayley Roberts (37) zur Frau. „Wir haben eine große Villa für eine kleine Hochzeitsgemeinschaft gemietet. Es wird alles überschaubar!“

Angst

Seit November 2016 sind die beiden verlobt, trotzdem plagen „The Hoff“ vor dem Jawort noch Zweifel: „Ich hoffe, dass sie mir nicht noch in letzter Sekunde mit einem Jüngeren durchbrennt!“

Flittern

Die Hochzeitsreise ist trotz der Ängste bereits gebucht: „Wir werden 14 Tage lang auf den Malediven untertauchen!“