4. Juli: SIE versext das Netz

Am vierten Juli wird jedes Jahr der amerikanische Unabhängigkeitstag gefeiert. Es ist einer der wichtigsten Feiertage für Amerikaner. Es wird gefeiert, an vielen Orten sieht man Feuerwerke in die Luft gehen. Die Farben des Tages sind natürlich jene der amerikanischen Flagge: blau, weiß, rot. Auch die Stars und Sternchen lassen es zu diesem Anlass patriotisch krachen, wie man in den sozialen Netzwerken sehen kann.

Hot!

In den letzten Jahren hat es sich durchgesetzt, sich besonders nackt zu diesem Anlass zu zeigen. Der erste Platz geht dieses Jahr an das Model Demi Rose, die sich mit blankem Popo zeigt... Doch wer ist Demi? Sie ist ein Insta-Girl mit beeindruckenden 7,1 Millionen Followern und heißen Kurven, die sie gut in Szene setzt. Mittlerweile vertreibt sie sogar ihre eigene Schwimmklamottenkollektion.

Sie zeigten sich züchtiger!

Heidi in New York

????????❤️???? Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Jul 4, 2018 um 12:30 PDT

Christina Aguilera

Niedlich wie immer - Reese

Alessandra zeigt sich flirty