Anderson verzaubert Österreich

In der Kürze liegt die Würze! Pamela Anderson (50) als 50-Sekunden-Highlight der Zauber-Show von Top-Magier Hans Klok. Gestern stand die Baywatch-Nixe nach Laser-Mann und Schlangen-Frau, Kartentricks, Bodenakrobatik und Zauber-Weltrekord (15 verschiedene Illusionen in fünf Minuten) zum Finale der Hit-Show House of Mystery in der Salzburg-Arena als Gaststar am Programm.

Am Sonntagabend Pamela in Wien live erleben

Restkarten. Am Sonntag verzaubert Pam auch Wien. In der Stadthalle F steht für 2.000 Fans (Restkarten: ticket24.at) ein weiterer Mini-Auftritt an, der dem Publikum trotzdem den Atem rauben wird: Im schwarzen Badeanzug klettert die vollbusige Blondine aus einer zuvor leeren Kiste. Schon bei den vorangegangenen Deutschland-Auftritten hielt sich ihr Einsatz freilich in Grenzen: Ein kurzes Lächeln, Händchenhalten mit dem Magier, mit dem Anderson vor zehn Jahren schon einmal sechs Monate lange in Las Vegas aufgetreten war, und ein paarmal ins Publikum ins Publikum winken, das war’s. Gestoppte 50 Sekunden. Eine Spur von faulem Zauber.

Live-Talk. Deutlich mehr wird das Rekord-Playboy-Model (unerreichte 16 Cover!) beim oe24.TV-Interview bieten. Beim Talk Fellner! Live spricht Pam über ihr bewegtes Leben: Nach Missbrauch in der Kindheit („Meine Babysitterin belästigte mich“), Mobbing von Harvey Weinstein und einer angeblichen Affäre mit Wladimir Putin schlitterte sie ins Trauma. Dank der Liebe geht es wieder bergauf: Seit Herbst ist Pam mit Marseille-Kicker Adil Rami (32) liiert. Für ihn hat sie sogar ihre Zelte in den USA abgebrochen und lebt jetzt mit ihrem Kicker-Star in Südfrankreich.

Am Montag fliegt Anderson retour nach Frankreich

Wien-Gastspiel. Noch bevor Anderson am Sonntag mit Chauffeur und Limousine in Wien ankommt, stand am Samstag noch ein Kurzbesuch auf Gut Aiderbichl für sie am Programm. Es ist für die aktive Tierschützerin ein Fixpunkt bei ihren Österreich-Besuchen. In Wien logiert Pamela in einem Luxus-Hotel an der Ringstraße.