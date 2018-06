Arnie-Tochter flirtet mit Chris Pratt

Date

Erst vor Kurzem gab Hollywood-Star Chris Pratt (38) die Trennung von seiner Ehefrau Anna Faris (41) bekannt, und schon wurde er beim Flirten mit einer anderen bekannten Schönheit gesichtet. Wie Paparazzi-Abschüsse zeigen, genoss der Schauspieler gemeinsam mit Schwarzenegger-Tochter und Autorin Katherine (28) ein romantisches Picknick in einem Park in Santa Barbara. Wie das Promi-Portal TMZ berichtet, soll Pratt Katherine und ihre Mutter Maria Shriver zuvor in Los Angeles abgeholt haben. Nach einer ein­einhalbstündigen Autofahrt ließen sich Pratt und Schwarzenegger dann lachend in einem Park nieder, Shriver schien sich zurückzuziehen, um den beiden Zeit zu zweit zu gönnen.

Glücklich

Zu öffentlichen Zärtlichkeiten sei es während des Dates zwar nicht gekommen, doch der Schauspieler wirkte sehr angetan von seiner neuen Begleitung. Auch Katherine schien sehr entspannt zu sein und grinste die ganze Zeit über beide Ohren.