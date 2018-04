Avicii: Neue Songs nie veröffentlicht?

Der überraschende Tod des Star-DJs Avicii hat die ganze Welt erschüttert.

Neues Material

Wie bekannt wurde, hat der mit bürgerlichem Namen heißende Tim Bergling, an neuen Songs gearbeitet. Neil Jacobson, der Präsident der Plattenfirma Geffen Records hat über die Qualität des Materials gesagt, dass es seine "beste Musik seit Jahren" sei. Jacobson hat bereits seit Längerem mit Bergling gearbeitet und nun auch an neuen Liedern: "Wir haben daran gearbeitet und es war das beste seit Jahren. Er war so kreativ. Er war so aufgedreht. Es ist einfach eine Tragödie. Wir haben diese unglaubliche, magische Musik."

Nie veröffentlicht?

Doch Jacobson ist, wie er zu Variety sagte, nicht sicher, dass die Musik jemals veröffentlicht werde. Vieles liege an Berglings Familie: "Wir versuchen den Rat der Familie einzuholen und dann werden alle ihre Köpfe zusammenstecken und versuchen, darüber nachzudenken, was Tim sich gewünscht hätte."