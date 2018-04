Avicii hielt sich in der omanischen Hauptstadt Maskat mit Freunden in einem Fünf-Sterne-Hotel auf. Die Polizei in dem arabischen Staat geht laut einem Bericht des schwedischen Rundfunksenders SVT nicht von einer Straftat aus. "Wir haben alle Informationen, wir wissen, was geschah, aber wir werden es nicht an die Öffentlichkeit geben", wurde ein Polizeisprecher am Samstag von SVT zitiert. Er ergänzte, dass nicht nach Verdächtigen gesucht werde.

Leiche in Heimat überführt

Nach zwei Autopsien will die Polizei weiterhin keine genauen Angaben zum Tod des DJs machen. Die Familie bat um Diskretion. Nun wird der Leichnam von Avicii, mit bürgerlichen Tim Berglind im Laufe dieser Woche in seine skandinavische Heimat überführt.