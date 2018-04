Der schwedische DJ und Produzent Avicii ("Wake Me Up") ist im Alter von 28 Jahren gestorben. Tim Bergling, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, sei am Freitag in der Hauptstadt des Oman, Maskat (englische Schreibweise: Muscat), tot gefunden worden, teilte seine Sprecherin Ebba Lindqvist mit.

"Die Familie ist am Boden zerstört, und wir bitten alle, ihr Bedürfnis nach Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren."

Über Instagram meldete sich auch Emily Goldberg, die zwischen 2011 und 2013 mit Tim Bergling zusammen war, zu Wort. Dazu postete sie einige Fotos aus der gemeinsamen Zeit. Sie schrieb: "Come on babe, don't give up on us. Choose me, and I'll show you love." Das war der Text eines Songs, den Tim für mich geschrieben hat. "Ich wäre glücklich, ich hätte danach gelebt. Wir waren für zwei Jahre zusammen, er war mein engster Vertrauter und mein bester Freund. Von jetzt an kann ich Bear (Anm.: der gemeinsame Hund des Paares) nicht mehr ansehen, ohne zu wissen, dass ich sein Gesicht nie mehr sehen werde. Ich sammle immer noch meine Gedanken und bin dankbar für die vielen aufmunternden Worte und Nachrichten. Wake me up when it's all over, denn ich will nicht, dass das die Wirklichkeit ist."