Backstreet Boys sind mit neuer Single zurück

Eine der erfolgreichsten Boybands der Musikgeschichte ist zurück! Die Backstreet Boys haben am Donnerstag die angekündigte neue Single "Don't Go Breaking My Heart" veröffentlicht. Die Band bestehend aus Nick Carter (38), Kevin Richardson (46), Howie Dorough (44), Brian Littrell (43) and AJ McLean (40) kündigte kürzlich die Auskopplung an - nun ist es so weit. Hier ist das neue Lied:

Mit Neon-Lichtern und Synthie-Pop-Musik tanzen die Backstreet Boys durch das Video. Die Choreografie erinnert stark an die Videos aus den 90ern. Die Backstreet Boys haben nichts verlernt.

Die amerikanische Boygroup ("As Long As You Love Me", "Everybody - Backstreet's Back") mit den Musikern Nick Carter, Kevin Richardson, Howie Dorough, Brian Littrell und A.J. McLean wurde Anfang der 90er-Jahre gegründet und hat sich seitdem nie aufgelöst. Ihr bisher letztes Album "In A World Like This" wurde 2013 veröffentlicht.