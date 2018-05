Bella Hadid ist jetzt heiß auf Eis

Für die aktuelle Kampagne „Die Kunst zu genießen“ holte sich die Marke den international bekannten Designer Alexander Wang und Supermodel Bella Hadid ins Team. In diesem Jahr rückt Magnum puren, unverfälschten Genuss in den Mittelpunkt und feiert damit die tief in der Marke verwurzelte Expertise, seinen Qualitätsanspruch und die Liebe zum Detail.

Genussmomente

Zum Kampagnenstart stellt Magnum einen Kurzfilm mit Alexander Wang und Bella Hadid vor, der zeigt, wie wichtig und wertvoll wahre Genussmomente sind. Der Film verdeutlicht das Fachwissen, das in die Herstellung eines Magnum-Eises einfließt, und die Verpflichtung der Marke, das absolute Genusserlebnis zu kreieren. Der Launch der Kampagne findet am 10. Mai in Cannes während des jährlichen Treffens der internationalen Filmbranche statt.