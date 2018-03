Bella Thorne schockt Fans mit Oralsex

Die 20-jährige Schauspielerin Bella Thorne ist für ihre wilde Art bekannt, sie lässt sich von niemandem etwas sagen. Das finden ihre Fans meistens besonders gut an der rothaarigen Beauty, die derzeit an der Seite von Patrick Schwarzenegger in "Midnight Sun" zu sehen ist.

Fans geschockt

Nun sorgt sie aber wegen einer umstrittenen Aktion für Wirbel. Bei einem Konzert stellte sie mit ihrem Freund Derek Smith aka Mod Sun Oralsex nach. Und da mitten auf der Showbühne, vor allen Anwesenden. Denn ihr Freund war derjenige, der das Konzert gab... Irgendwann während des Gigs kam Bella auf die Bühne und schon ging es los: Derek knöpfte seiner Freundin die Hose auf, kniete sich vor sie und wuselte sein Gesicht in ihren Schritt, streckte dabei seine Zunge raus. Danach sang sie - mit offener Hose und durchsichtigem Body auf der Bühne. Die ganze Aktion gibt es auf Instagram zu begutachten. Viele Fans sind von ihrem Idol entsetzt. Die Zeit als Disney-Star ist für Bella wohl für immer vorbei...

Someone help me w a caption best one wins Ein Beitrag geteilt von BELLA (@bellathorne) am Mär 12, 2018 um 12:30 PDT