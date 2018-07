Bieber & Baldwin: Das ist der teure Verlobungsring

Die Verlobung zwischen Justin Bieber und Hailey Baldwin kam für die Öffentlichkeit äußerst überraschend.

Überraschend

Für die beiden selbst vielleicht auch - immerhin sind Justin und Hailey erst seit einem Monat ein Paar. Am 7.7. hielt Justin dann in einer romantischen Atmosphäre - beim Dinner auf den Bahamas - um die Hand seiner Freundin an. Jetzt hat diese auch endlich den Verlobungsring gezeigt.

© GC Images

Selbst designt

Was für ein Klunker! Justin hat den Ring sogar selbst mitdesignt, der vom New Yorker Juwelier "Solow & Co." gefertigt wurde. Es ist ein schlichter Diamantring in einer ovalen Form. Um die 43.000 Euro soll das edle Stück gekostet haben.

© GC Images

Derzeit viel unterwegs: Justin und Hailey

Hochzeits-Details

Erste Neuigkeiten zur Hochzeit gibt es auch schon. Die Zeremonie soll im privaten Kreis in Biebers Heimat Kanada stattfinden. Noch in diesem Jahr soll es so weit sein - vor Weihnachten, wird gemunkelt!