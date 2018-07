Biebers heiße Bade-Spielchen

Verliebt

Erst Anfang der Woche bestätigten Popstar Justin Bieber (24) und Model Hailey Baldwin (21) ihre Blitz-Verlobung – seither gibt es kein Halten mehr: Liebesbekundungen hier („Ich bin so überzeugt davon, dass ich mit dir den Rest meines Lebens verbringe. Ich liebe einfach jeden Teil von dir“), ein Küsschen da und massenweise Geschenke für Hailey. Instagram dient den beiden dabei als Sprachrohr. Eben dort postete Bieber nun auch einen ganz intimen Schnappschuss: Darauf ist er mit Baldwin halb nackt in einem Whirlpool zu sehen – die beiden küssen sich dabei innig.

Luxus

Bei den Geschenken für seine Liebste spielt Geld keine Rolle: Erst der Verlobungsklunker um 430.000 Euro, jetzt eine 120.000 Euro teure Diamant-Uhr. Hailey wird verwöhnt und möchte ihren Bieber so schnell wie möglich heiraten. Angeblich soll es sogar noch in diesem Jahr so weit sein.