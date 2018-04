Brad Pitt: Alles zu seiner Geheim-Liebe

Brad Pitt soll laut US-Medienberichten wieder glücklich verliebt sein. Nach der Trennung von Ehefrau Angelina Jolie, einem Sorgerechtsstreit um die gemeinsamen Kinder, in dem sie sich schließlich einigen konnten, soll sein Leben nun wieder fröhlich sein. Pitt, so heißt es, habe in der Stararchitektin Neri Oxman (42) eine neue Liebe gefunden.

Gleich gefunkt

"Brad und Neri verstanden sich auf Anhieb, weil sie die Leidenschaft für Architektur, Design und Kunst teilt", so ein Insider zur "New York Post". Als Pitts Liebe bekannt wurde, war die Rede davon, dass sich die beiden erst seit wenigen Wochen kennen. Doch nun deckte das US-People-Magazin auf: Pitt und Oxman daten schon seit November! Damals haben sie sich nämlich am MIT, der renommierten Universität, an der Oxman unterrichtet, kennengelernt.

Bilder ihrer Studenten

Das beweisen Bilder, die nun von Studenten gepostet wurden... Auf dem Bild sind Studenten von Oxman zu sehen, wie sie mit Pitt posieren. Ein weiteres Bild, das beide zusammen zeigt, soll bereits entfernt worden sein.