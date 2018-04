Brad Pitt: Das ist seine neue Liebe

Wilde Löwenmähne, extravagante Outfits, Architektur- und Designer-Studium, Professortitel und zweijähriger Militärdienst in Israel. So erobert man – bzw. Frau – das Herz von Brad Pitt (54). Seit Wochen soll er sich mit der bildhübschen Architektin Neri Oxman (43) treffen. Optisch könnte sie jederzeit als Kopie seiner Ex-­Gattin Angelina Jolie (42) durchgehen.

Mehr Zeit

Gefunkt hat es Anfang März an der Elite Universität MIT in Cambridge, Massachusetts. Pitt interessierte sich für eines ihrer Architektur-Projekte. Inzwischen geht es um mehr: „Brad ist sehr daran interessiert, mehr Zeit mit Neri zu verbringen,“ weiß die New York Post.

Scheidung

Die 2016 von Jolie beantragte Scheidung ist formell noch ausstehend. Doch Pitt ist schon jetzt bereit für eine neue Liebe!a