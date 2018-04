Neue Liebe für Hollywood-Beau Brad Pitt? Der Star soll sich in eine Stararchitektin verguckt haben. Neri Oxman heißt sie, ist 42 Jahre alt und ist Professorin am bekannten Massachusetts Institut of Technology (MIT).

© Getty, Getty Images for Gersh

Gleich gefunkt

Dort hat sie unter anderem schon einen 3D-Drucker für Glas entwickelt. Pitt und Oxman sollen sich bei einem gemeinsamen Projekt kennengelernt haben. Der Schauspieler interessiert sich schon lange für Architektur und Design und soll laut US-Berichten von der cleveren Professorin hin und weg gewesen sein: "Brad und Neri verstanden sich auf Anhieb, weil sie die Leidenschaft für Architektur, Design und Kunst teilt", so ein Insider zur "New York Post". Die zwei sollen sich seit wenigen Wochen nun regelmäßig treffen.

Künstlerisch

Oxman ist dazu noch Künstlerin, ihre Werke wurden schon im weltbekannten MoMA in N.Y. gezeigt. Spannend ist die auffällige Ähnlichkeit zu Pitts Ex Angelina Jolie. Auch Oxman ist dunkelhaarig, schlank und hat markante Gesichtszüge.