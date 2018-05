Völlig überraschedn gab es Babynews von Brigitte Nielsen: Die dänische Schauspielerin ist erneut schwanger. Die 54-Jährige teilte am Montag, 28.5. per Instagram mit, dass ihre Familie Nachwuchs erwarte. Dazu stellte sie ein Foto von sich mit einem dicken Babybauch. Es ist ihr fünftes Kind.

Kinderwunsch

Seit 2006 ist Nielsen in fünfter Ehe mit Mattia Dessi verheiratet. Bereits im letzten Jahr hatte sie verkündet, dass sie und ihr 39-Jähriger Ehemann sich noch ein Kind wünschen. Im Netz hat Nielsen mit ihrer späten Schwangerschaft nun eine heiße Diskussion los getreten. Viele finden es verantwortungslos, in einem so reifen Alter noch ein Kind in die Welt zu setzen. Andere sehen das locker, argumentieren damit, dass sich das Leben ohnehin nicht planen lässt, auch in jungen Jahren den Eltern etwas geschehen könne.