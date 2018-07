Britney Spears ist ein alter Hase im Showgeschäft. Und so weiß die Sängerin, die in den 1990er-Jahren mit "Oops... I did it again" bekannt wurde, dass man mit ein bisschen Sex einfach alles besser verkaufen kann.

Heiße Werbung

Die Blondine sorgt derzeit für Aufsehen, weil sie die Hauptrolle in einer besonders heißen Parfüm-Werbung spielt. Darin gibt sich die 36-Jährige verführerisch-streng, um ihren neuen Duft an den Mann und die Frau zu bringen. Das Wässerchen ist nämlich unisex.

Auch im Rahmen ihrer Sommertour, die am 12. Juli in Maryland startete, lässt Britney es auf der Bühne krachen - mit Reitgerte, knappem Glitzerbustier oder Netzstrümpfen und Mini-Höschen. Um so trainiert auszusehen, macht Spears fast jeden Tag Sport, achtet seit einigen Jahren massiv auf ihre Ernährung.

Spears: Scharfer Tourstart in Maryland