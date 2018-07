Clooney: So schlimm war der Crash

Am Dienstagmorgen um 7.46 Uhr früh stieß George Clooney (57) mit seinem Roller frontal gegen einen entgegenkommenden nach links abbiegenden Mercedes. Ein Crew-Mitglied von Clooney kann gerade noch ausweichen, der Hollywood-Star selbst kracht voll in den Wagen. Clooney wird dabei gegen die Windschutzscheibe geschleudert und schlägt dann kopfüber auf der Straße auf. Das zeigt auch ein von der Polizei inzwischen beschlagnahmtes Video aus einer Hotel-Kamera.

Schock

Clooney soll bei Bewusstsein gewesen sein und „vor Schmerz geschrien“ habe, so der Leiter der italienischen Lokalpolizei. „Er stand unter Schock und wusste zunächst nicht, was passiert ist“, so der Polizist. Acht Minuten nach dem Unfall wurde Clooney ins Johannes Paul II. Krankenhaus eingeliefert und zwei Stunden behandelt. Diagnose: leichte Verletzungen an Hüfte, Becken und Knie.