Clooney als Amor für Pitt: Liebes-Comeback mit Jen?

Erst kürzlich fragten sich Freunde von George Clooney (57), was denn die frisch getrennte Jennifer Aniston (49) auf seinem Anwesen am Comer See macht. Mit dabei waren auch Schauspiel-Kollegen wie Adam Sandler und Luke Ewans – doch nur Jen blieb über Nacht. Jetzt verriet ein Insider, dass sich Clooney ein Liebes-Comeback von Aniston mit seinem Freund Brad Pitt (54) wünsche. „Er hat Jen aufmerksam zugehört und ihr versprochen, sich zu kümmern“, so die Info aus Clooneys Umfeld.

Geheimplan. Wie genau Clooneys Kuppelei aussehen soll, ist noch nicht klar. Sein Plan beinhalte aber, Pitt zur „Erholung“ nach Italien einzuladen, wo er „zufällig“ auf Aniston treffen soll, die in der Gegend gerade einen Film dreht.

Theoretisch steht einem Liebes-Comeback nur noch der Scheidungstermin von Pitt und Angelina Jolie im Weg. Danach könnten sie ihre alte Liebe wieder entfachen.