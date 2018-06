James Van der Beek, der ehemalige Star der Teenie-Serie "Dawsons's Creek", darf sich über Nachwuchs freuen.

Realität auf Instagram

Töchterchen Gwendolyn ist das neueste Mitglied der Familie, sie wurde kurz vor dem amerikanischen Vatertag geboren. Und ihre Geburt ist es, nicht nur ein schnuckeliges Foto von einem frisch gewaschenen Baby in Pose, das der stolze Vater mit der Welt teilen möchte.

Hausgeburt, wie sie ist

Auf seinem Instagram-Account hat der 41-jährige nun nämlich genau dargestellt, wie die Hausgeburt von Gwendolyn abgelaufen ist. Ein Foto zeigt dabei mehr, als viele Worte erklären könnten: James schreibt dazu locker, was zu sehen ist: Ein Bett, das mit Folie bedeckt ist, ein Geburtspool, James mit seiner Tochter, die auf seinem nackten Oberkörper liegt und Sohn Joshua in einem Spiderman-Outfit. Dazu sieht man auch, dass die Plazenta des Babys in einer Schüssel liegt - (Anm.: eine Abnabelung, die nicht sofort nach der Geburt stattfindet gewährleistet, dass das Plazentablut ins Baby übergeht, wo es hingehört.)

Enttabuisieren

Selten sieht man einen Promi so nah und echt abgebildet, dazu noch in so einer privaten Situation. Die meisten Kommentare feiern den Schauspieler, wegen der Realität seines Postings. Über 65.000 Mal wurde der Beitrag in 48 Stunden geliked. Dem fünffachen Papa ging es darum, so schreibt er in den Kommentaren, zu zeigen, wozu Frauen bei der Geburt fähig sind und wie eine Geburt ungestellt nun mal aussieht. Außerdem wollte er das Thema Hausgeburt enttabuisieren. Für einen Daddy wie James heißt an der Seite seiner Frau zu sein, auch wirklich mitzumachen, wie es auf dem Foto scheint. Ob wir soviel Tatkraft Dawson jemals zugetraut hätten?

Siebenköpfige Familie

Und wer doch lieber ein angezogenes Baby sieht, wird mit diesem Bild, das er danach gepostet hat, zufrieden sein. James und seine Frau Kimberly haben zusammen noch weitere Kinder: Emilia (2), Annabel (4), Olivia (7) und Joshua (6).