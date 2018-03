„The Big Bang Theory“ gilt als einer der erfolgreichsten US-Sitcom-Exporte derzeit. Egal wo, egal wann man den Fernseher aufdreht, man kann des sympathischen Nerds rund um Sheldon Cooper und Penny einfach nicht entkommen.

Und weil die Serie sich so großer Beliebtheit erfreut, tauchen auch immer wieder Stars in Cameo-Auftritten auf. So zum Beispiel der kürzlich verstorbene Astrophysiker Stephen Hawking, Tesla-Chef Elon Musk, Apple-Mitbegründe Steve Wozniak oder Wissenschaftler und Komiker Bill Nye.

I had a lot of fun at @bigbangtheory. Luckily, I packed an extra tie. pic.twitter.com/dAS2O4ihus — Bill Gates (@BillGates) March 28, 2018

Gates adelt die Nerds

Jetzt wurde die Serie durch einen weiteren prominenten Gast geadelt und dieser ist ein absoluter Mega-Star. Microsoft-Chef Bill Gates war in der jüngsten Folge („The Gates Excitation“) zu Gast und sein Auftritt dauerte gerade einmal eine Minute.

Gates twitterte auch ein Foto vom Set. „Ich hatte viel Spaß bei Big Bang Theory. Zum Glück hatte ich eine extra Krawatte dabei“, schrieb der Milliardär. Das ist eine Anspielung auf eine Szene der Folge in der sich Leonard eben in eine Krawatte schnäuzt.