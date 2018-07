Dieser sexy Star-Körper ist 49 Jahre alt

Sie ist in der Form ihres Lebens und glücklich wie noch nie! So scheint es jedenfalls, wenn man Sängerin Jennifer Lopez derzeit auf Instagram folgt. Lopez hat am 24.7. ihren 49 Geburtstag gefeiert und das im Kreise ihrer Lieben.

Ein Bild zeigt sie mit Sprudel, am Strand, umringt von Freunden und Familie. Wow, was für ein heißer Body, was für eine positive Energie. Erst kürzlich hat sich die Sängerin mit Alex Rodriguez verlobt. Auch ihre Karriere läuft.

Neuer Film

Lopez hat sich in den letzten Jahren einen Namen als Schauspielerin gemacht. Im November kommt ihr neuer Film, die romantische Komödie "Second Act" in die Kinos. Darin spielt sie eine Frau, die ihre Karriereträume durch ein Missverständnis verwirklichen kann.