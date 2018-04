Nach dem tragischen Tod des Star-DJs Avicii alias Tim Bergling haben sich viele seiner Bekannten und Freunde zu Wort gemeldet. Ex-Freundinnen, die sich an ihn erinnerten, sein Manager und zuletzt Tims Familie mit einem erschütternden Statement.

Abschied

Nun hat eine gute Freundin seiner letzten Liebe, oe24.at kontaktiert. Das Model Tereza Kacerova war Tims Freundin, als er so plötzlich verstarb. Tereza postet auf Instagram zahlreiche Bilder von sich, ihrem kleinen Sohn Luka (aus einer früheren Beziehung) und Tim. Dazu schreibt sie berührende Zeilen: "Ich habe die letzten Tage damit verbracht, aufzuwachen, auf jemanden zu warten, der mir sagt, dass das ein schlechter Witz sei, ein fürchterlicher Fehler. Langsam dämmert es mir, dass wir uns wirklich nie mehr wieder sehen werden." Am Tag seines Todes ging Tereza in sein Haus: "Um dich nah bei mir zu spüren." Sie schreibt seitenweise über die gemeinsame Beziehung, wie schön die kleinen Momente waren und was sie nun nicht mehr erleben werden.

Seelenverwandter

"Die letzten Worte, die du jemals zu mir gesagt hast, waren 'Ich liebe dich'. Aber vielleicht sollte es nicht sein, dass du mein Seelenverwandter bist." Dann schreibt sie über ihren kleinen Sohn Luka, dass er und Tim sich außerordentlich gut verstanden hätten: "Komm bald zurück auf die Erde, damit du und Luka zusammen spielen könnt."