Dschungelkönigin: Mama mit 54

„Wir sind überglücklich darüber, unsere wunderschöne Tochter in unserem Leben willkommen zu heißen. Es war ein langer Weg, der sich so gelohnt hat. Wir waren noch nie so verliebt!“ – so verkündete Schauspielerin Brigitte Nielsen (54) gegenüber den US-Magazin People die Geburt ihrer Tochter. Der Nachwuchs soll am Freitag mit einem Geburtsgewicht von 2.381 Gramm in Los Angeles das Licht der Welt erblickt haben. Die süße Kleine soll auf den Namen Frida getauft werden.

Glücklich

Es ist für Nielsen bereits das fünfte Kind. Aus früheren Beziehungen hat sie die vier Söhne Kilian (28), Douglas (25), Raoul (23) und Julian (34). Mit ihrem Ehemann Mattia Dessì (39) ist es ihr erstes – und absolutes – Wunschkind. Noch im letzten Jahr plauderte Nielsen über ihren Wunsch nach Nachwuchs. „Aber wir müssen realistisch bleiben. Momentan klappt es leider nicht und noch wollen wir keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen“, sagte sie damals im Interview mit der deutschen Bunte.

Jetzt ging ihr Wunsch in Erfüllung und die Familienplanung ist für Nielsen endlich abgeschlossen.