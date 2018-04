ER wird der neue Terminator

Mit seinen Terminator-Rollen wurde Arnold Schwarzenegger (70) unsterblich. Nun wird ihn der junge US-Schauspieler Diego Luna (30) als Cyborg ablösen. Keine Sorge: Auch im neuen Terminator-Film wird Arnie eine Rolle bekommen. Im sechsten Teil der Saga spielt er aber einen anderen Charakter. Außerdem wird auch Linda Hamilton (61), die Sarah Connor spielte, wieder mit dabei sein.

Diego Luna spielte unter anderem bei "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." und in mehreren Kinofilmen mit. Der gebürtige Texaner ist aber nicht der Erste, der in Arnis Paraderolle schlüpft. In "Terminator: Die Erlösung" gab Sam Worthington (41) 2009 den Cyborg.

Die Firma Skydance startet mit dem neuen Film ein Sequel zu "Terminator 2". Tim Miller wird Regie führen und die Rückendeckung von James Cameron haben. Der neue "Terminator" soll ab November 2019 in den Kinos zu sehen sein.