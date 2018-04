Schauspieler Colin Farrell hat zehn Jahre high oder betrunken verbracht, wie er selbst mehrfach sagte. Über die Vergangenheit sagt der gebürtige Ire: "Ich kann mich kaum noch an etwas erinnern, das während dieser zehn Jahre passiert ist."

Ich-Zeit

Dann machte er 2005 einen Entzug, der ihm das Leben gerettet hat. Nun aber soll Farrell, der kürzlich noch gefeiert hat, seit 12 Jahren clean zu sein, wieder in eine Entzugsklinik eingecheckt haben. Der mittlerweile zweifache Vater habe diese Maßnahme allerdings nicht aus einem akuten Anlassfall heraus gemacht, sondern, weil er "Ich-Zeit nehmen und neue Kraft schöpfen will", so ein Freund zu US-Medien. Der Schauspieler wolle mit der Therapie seinen neuen Lebensstil festigen.