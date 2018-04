Erstes Baby für Pippa!

Ehe. Eineinhalb Jahre sind Pippa Middleton (34) und James Matthews (42) verheiratet. Nun verkündet die britische Zeitung The Mail on Sunday die freudige Botschaft: Pippa soll laut dieser mit ihrem ersten Kind schwanger sein. Middleton habe letzte Woche eine Ultraschalluntersuchung gehabt und sei in der 12. Schwangerschaftswoche. Sie soll überglücklich sein.

Auch Pippas royale Schwester, Herzogin Kate (36), soll außer sich vor Freude sein. Sie freue sich, dass sie endlich Tante wird. Kate selbst ist bereits hochschwanger und alle Vorbereitungen für die Geburt sind abgeschlossen. Fans campieren bereits vor dem St.-Mary’s- Krankenhaus. Die Herzogin verlässt das Haus bis zur Geburt nicht mehr, sie war auch schon beim Geburtstag von Queen Elizabeth II. (siehe S. 28) nicht anwesend. Es dürfte also wirklich jeden Moment so weit sein. Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) sollen es schon gar nicht mehr erwarten können.