Nachdem R. Kelly bereits wegen Kinderpornografie und Sex mit Minderjährigen vor Gericht stand, aber nicht verurteilt wurde, landet er wieder einmal in den Schlagzeilen. In einer brisanten Dokumentation der BBC packt die Ex-Freundin des R’n B-Stars über die Details der dunklen Seiten des Musikers aus. Kitti Jones berichtet über Erniedrigungen und Missbrauch, auch von Minderjährigen.

Die 34-Jährige, die zwei Jahre lang mit ihm liiert war, erzählt, dass Kelly die Frauen wie „Haustiere“ gehalten habe. „Er sagte mir, dass er sie ‚trainiert‘ habe, seitdem sie 14 Jahre alt sei. Da habe ich realisiert, dass er mich auch zu einem seiner Haustiere machen wollte. Er nannte diese Frauen seine Tiere“, sagte Jones in ihren Erzählungen über eines dieser Mädchen. Kelly habe die Frauen gedemütigt und erniedrigt. Sie mussten auf Knien durch das Haus kriechen und wurden zum Oralsex gezwungen.

WATCH: R Kelly’s former girlfriend Kitti Jones shares with @BenjaminZand her experiences of abuse and grooming during their relationship. R Kelly: Sex, Girls & Videotapes is available on @BBCThree now https://t.co/KebXU8q2mc pic.twitter.com/G2C1xHJdUX