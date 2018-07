George Michael Testament: Sein Partner Fadi bekommt nichts!

Obwohl George Michael ein Testament hinterlassen hat, tobt ein Streit um sein Erbe. Nach dem plötzlichen Tod des Musik-Superstars vor eineinhalb Jahren, bekriegen sich vor allem sein Partner Fadi Fawaz (45) und seine beiden Schwestern. Jetzt sieht es so aus, als sei das Erbe geklärt - und Fadi bekommt nichts!

Das sagt zumindest Georges Cousin Andros Georgiou gegenüber "Sun". Der Nachlassverwalter habe sich bereits mit allen Erbberechtigten in Kontakt gesetzt. Fadi soll dabei leer ausgehen. Der Großteil seiner geschätzten 105 Millionen Pfund (etwa 118 Millionen Euro) gehen an seine Schwestern und an zwei Charity-Organisationen. Sogar ehemalige Angestellte sollen etwas bekommen. Nur Fadi nicht.

Immerhin wohnt Fadi noch in George Michaels haus und soll eine halbe Million Euro für seinen Auszug angeboten bekommen haben. Also bleibt doch auch ein bißchen was für den Partner.