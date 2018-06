GoT-Star: So sieht Sansa nicht mehr aus

Nächstes Jahr wird es das fulminante, von Fans heiß ersehnte Finale der Fantasy-Serie "Game of Thrones" zu sehen geben.

Letzte Staffel

Es ist die achte und letzte Staffel des Kult-Formats. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen, jetzt wird das gedrehte Material noch bearbeitet. Die Stars der Show, wie unlängst Emilia Clarke aka Daenerys, verabschieden sich von ihren lang gespielten Rollen. Jetzt hat sich auch Sansa Stark, im echten Leben Sophie Turner, von ihrem Markenzeichen getrennt.

Redhead

In der Serie war sie für ihren noblen, kühlen Look und die roten Haare bekannt (lesen Sie hier das Rätsel um ihre Frisur nach). Turner hat sich nun für einen ganz anderen Look entschieden, der farblich ein bisschen an eine andere Hauptrolle bei "GoT" erinnert. Nämlich an die Mähne von Daenerys. Turner hat sich die Haare nämlich platinblond färben lassen. Dazu sind sie auf knapp über schulterlang geschnitten. Weiche Wellen und viel Glanz komplettieren das neue Styling!