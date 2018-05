Google-Fail: O'Neal als Mitglied von *NSYNC

Google hat Ex-Basketballstar Shaquille O'Neal (46) kurzzeitig als Mitglied der früheren US-Boyband *NSYNC um Sänger(37) aufgeführt. Der Ex-Sportler mit dem Spitznamen "Shaq" wurde in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) anstelle von Joey Fatone als fünftes Mitglied der Gruppe genannt, wenn man *NSYNC in die Suchmaschine eingab, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

"Google hat eine harte Nacht", lästerte Timberlake daraufhin bei Twitter. Dazu stellte er eine Fotomontage des ersten Albumcovers der Gruppe: Darauf ist Joey Fatone ebenfalls durch O'Neal ersetzt - unter dem Schriftzug *NSHAQ als Anspielung auf Shaquille.

Der Fehler wurde bei Google später korrigiert. Wie es dazu kam, war zunächst unklar. *NSYNC -Mitglied Lance Bass fragte bei Twitter: "Wer von euch war das?" In einem Interview mit dem Promi-Portal TMZ erklärte er dann, dass es durchaus eine Verbindung zwischen O'Neal und der Boyband gibt: "Wir haben in Orlando gelebt, und der erste Ort, an dem wir aufgenommen haben, war sein Haus." Der Star der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA spielte bis 1996 für die Mannschaft der Metropole im US-Bundesstaat Florida. *NSYNC hat seit 2001 kein Album mehr veröffentlicht. Ende April dieses Jahres erhielt die Gruppe einen Stern auf dem berühmten "Walk of Fame" im Herzen Hollywoods.