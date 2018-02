Großer Tag für Schwarzenegger

Premiere. Es ist die erste Hauptrolle in einem Hollywood-Blockbuster für Patrick Schwarzenegger (24). An der Seite von Bella Thorne (20) spielt er im romantischen Drama Midnight Sun, das am Dienstag Abend im Wiener Village Cinema Premiere feiert. Dafür fliegt Arnies Sohn sogar extra ein. Seit gestern Abend soll Schwarzenegger Jr. bereits in Wien sein. Tagsüber steht ihm ein wahrer PR-Marathon ins Haus. Unter anderem wird er bei Fellner Live! im oe24.TV-Talk zu ­sehen sein, bevor es für ihn auf den Red Carpet bei seiner Premiere geht.

Papa Arnie (70) ist wahrscheinlich nicht mit dabei, damit sein Sohn die volle Aufmerksamkeit hat.