Harte Ansage an Lilly Becker: "Geh einfach arbeiten"

Rosenkrieg. Lilly Becker (42) hat es momentan nicht leicht. Die Trennung und der anschließende Rosenkrieg mit Boris Becker (50) drang an die Öffentlichkeit. Zu allem hat sich auch noch Oliver Pocher (40) dazu gemeldet und Öl ins Feuer gegossen. Jetzt legt auch noch die deutsche Kabarettistin Désirée Nick (61) nach. "So langweilig", sagt Nick zu dem Trennungs-Drama der Beckers in einem Video des "Sat.1 Frühstücksfernsehens".

