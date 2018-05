Hasselhoff: Kult-Show und Strip in Wien

„Österreich, ihr seid der Wahnsinn und ich hoffe, ihr feiert das jetzt und erst recht nach dem Konzert mit jeder Menge Alk. Prost!“ David Hasselhoff (65) als Kultstar von Wien. 3.500 Fans, davon unzählige in Baywatch-Verkleidung (!), feierten am Donnerstag beim ÖSTERREICH-Konzert im Gasometer mit dem Oberbademeister eine fast drei-stündige Party!

Striptease

Zwischen Kulthits wie Crazy For You, Knight Rocker („Damit startet 1987 von Wien aus meine Karriere!“) oder Looking For Freedom und schrägen Coverversionen von John Denver (Country Roads) oder Neil Diamond (Sweet Caroline) zog er händeschüttelnd durch die Fans und legte sogar einen Striptease hin („Ihr bringt mich so ins Schwitzen!“). Ländermatch-Stimmung – vor allem als er dann auch noch auf Deutsch sang: Wir zwei allein.

Krass: 54 Fans löhnten 400 Euro (!) für einen Startreff – das brachte The Hoff in Wien ein nettes Körberlgeld von 21.600 Euro. Noch mehr verdient er mit dem Österreich-Hit im Herbst. Da kommt das Wien-Konzert auch auf DVD! Als ersten Vorgeschmack gibt es schon jetzt das David-Bowie-Cover Heroes als Download.