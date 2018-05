Hasselhoff: Mit Hits und Haley in Wien

Pop

„Es wird eine fantastische Show. Eine Kombination aus Talk, Video-Abend und natürlich den größten Hits. Alles live, kein Play-back, denn ich habe erstmals eine fantastische Band mit dabei!“ David Hasselhoff (65) rockt am Donnerstag sein großes ÖSTERREICH-Konzert im Wiener Gasometer. Die 3.500 Karten sind bereits seit Wochen ausverkauft! Morgen gibt es die Zugabe in Linz.



Bowie-Hit

Vom Opener Hey, We Wanna Rock the World bis zum Finale Looking for Freedom liefert The Hoff das volle Kult-Spektakel: 25 Hits, legendäre Kostüme und ein fliegender K.I.T.T. Als Highlight gibt’s den David-Bowie-Klassiker Heroes in einer Rockversion: „Das habe ich mit dem Team von Marilyn Manson neu eingespielt“, erklärt Hasselhoff die Hommage im neuen Seitenblicke-Magazin (ab Donnerstag in Ihrer Trafik).



Hochzeit

Mit dabei hat er nicht nur heiße Baywatch-Nixen, sondern auch seine Verlobte Hayley Roberts (38). „Hayley kommt natürlich mit.“ Eine kleine Entschädigung für das lange Warten: Die Hochzeit soll jetzt erst im Herbst steigen.