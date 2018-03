Heather Mills kommt nach Wien

Das 4GAMECHANGERS-Festival holt erstmals internationale Zukunfts- und Trendforscher, Genetiker, Autoren, Politiker und Motivatoren zusammen, um Phänomene und Themen wie "Cyber-Mobbing", "Digitale Demenz", "Digital Detox" sowie "Safer Internet" interdisziplinär zu diskutieren. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Bildungsbereich und zukunftsweisenden Themen, darunter "The future of education", "The impact of early choices on your future life in a digital world" und "Ethics & social responability".

Heather Mills

Millionenstarke Top-Influencer wie JANAklar, Michael Buchinger, Gusi und Yavi Hameister sind ebenso vor Ort, mischen erstmals auch die Panels und Sessions auf und geben ihren Fans Einblick in ihr Leben und ihr Social-Media-Business. Sie sind auf der Bühne sowie im Rahmen eines zu gewinnenden "Meet & Greets" zu treffen. Motivational Speeches liefern Whatchado-Co-Founder und Jugendbotschafter Ali Mahlodji und niemand Geringerer als Heather Mills. Als Business Woman, Aktivistin, Sportlerin und Model zählt sie zu den ganz großen Vorbildern in puncto Ausdauer, Mut und Gesundheit. Am Panel diskutiert sie zu „Find your balance with body, soul & your smartphone“ u.a. mit Promi-Bodychanger Detlef Soost.

Aftershow

Am Abend wird gebührend gefeiert, und zwar bei der Aftershowparty mit Julian le Play und vielen weiteren tollen Live Acts, den Top-Influencern und eSports-Gamern.

Infos

Alle Informationen zum 4GAMECHANGERS-Festival 2018, das von Mittwoch, den 18. bis Freitag, den 20. April 2018 in der Marxhalle in Wien stattfindet, sowie dem "4FUTURE"-Tag finden Sie unter https://4gamechangers.io/program/