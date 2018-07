Heidi & Vito im Liebes-Duell

Hier eine verschmuste Bootsfahrt mit Lover Tom Kaulitz (28) im Central Park, dort ein gehetzter Lauf zum Bruce- Springsteen-Konzert mit der neuen Liebe Amber Heard (32) auf Coney Island. Heidi Klum (45) und ihr Ex Vito Schnabel (31) in New York – nur 10 Kilometer voneinander getrennt und doch meilenweit entfernt.

Während Heidi mit dem Tokyo-Hotel-Jungstar seit Monaten auf Liebeswolke 7 schwebt, ziehen bei Vito immer mehr die Sorgenfalten auf. Selbst mit Traumfrau Amber an seiner Seite wirkt er nicht glücklich.