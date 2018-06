Heißester Verbrecher der Welt wird wieder Papa

Am Donnerstag veröffentlichte das ungleiche Pärchen Milliardärin Chloe Green (27) und Jeremy Meeks (34) die frohe Botschaft: "Wir sind froh, die Geburt unseres wunderschönen Jungen Jayden Meeks-Green verkünden zu können. Geboren am 29. Mai 2018. Mutter und Baby geht es gut. Bitte respektiert unsere Privatsphäre. In Liebe, Jeremy und Chloe." Die "Topshop"-Erbin und der Ex-Knacki sind seit etwa einem Jahr ein Paar. Sie haben sich auf einer Party beim Film-Festival in Cannes im Mai kennengelernt.

Jeremy Meeks wurde durch sein Polizeifoto weltberühmt. Der Ex-Häftling ist inzwischen Männer-Model. Er hat bereits ein Kind mit seiner Ex-Frau Melissa Meeks. Nach acht Jahren Ehe betrog er sie allerdings mit der reichen Britin.

© Photo Press Service/www.pps.at Jeremy Meeks mit der Modeshop-Erbin Green.

© Getty Images